„Der Handel ist einfacher zu sperren als der Rest“

Osterruhe im Osten, Verluste in Millionenhöhe

Die Situation im Osten bereitet aus wirtschaftlicher Sicht Sorgen. Das Ostergeschäft wird durch die Schließung des Handels am Gründonnerstag gestoppt, die erneute Verlängerung des Lockdowns bis mindestens 18. April war von Anfang an „aufgelegt“. „Es hat katastrophale Auswirkungen in gewissen Bereichen.“, resümiert Rainer Trefelik. Alleine im Osten geht finanziell einiges durch die Lappen. „Wir reden von 300-400 Millionen, die uns pro Woche in der Ost-Region verloren gehen.“