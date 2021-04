Bauarbeiter bekommen um 2,1 Prozent mehr Lohn

Die knapp 100.000 Beschäftigten in Bauindustrie und Baugewerbe erhalten ab 1. Mai um 2,1 Prozent mehr Geld. Der Kollektivvertragsabschluss gilt für zwei Jahre. „Das ist der vierte erfolgreiche KV-Abschluss der GBH innerhalb weniger Tage“, so die Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) in Anspielung auf die anderen Branchenabschlüsse in gleicher Höhe.