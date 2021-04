Südtiroler durfte nicht zum Begräbnis seiner Oma

Was ist tatsächlich erlaubt und was nicht?

Wie berichtet, darf eine gebürtige Italienerin, die in Innsbruck lebt und ihre kranke Mutter in Südtirol besuchen möchte, nicht einreisen - obwohl Tirol nicht mehr als Virusvarianten-Gebiet gilt. Nur der Tod der Mutter sei laut dem italienischen Gesundheitsministerium ein dringlicher Grund. Doch das scheint in der Realität nicht korrekt zu sein, zumindest zeigt das der Fall eines in Innsbruck lebenden Südtirolers (Name der Redaktion bekannt).