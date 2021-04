Alkolenker krachte mit 1,48 Promille in Hausmauer

Trotz Covid-Ausgangssperre machten zwei Alkolenker in Oberösterreich die Nacht zum Ostermontag zum Tag. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Braunau krachte in Höhnhart in eine Hauswand, ein 25-jähriger Steyrer beschädigte in Hofkirchen im Traunkreis drei Zäune.