Um Mitternacht beginnen die Kontrollen in Braunau

Plus 10.000 Test für Braunau

In Braunau wird - wie berichtet - am laufenden Ausbau des Testangebotes gearbeitet. Neu: In der Bezirkssporthalle Braunau gibt es am Montag und Dienstag jeweils eine zusätzliche Teststraße. Zusätzliche Testangebote gibt es auch am Dienstag in Altheim sowie von Dienstag bis Donnerstag in Mattighofen. Insgesamt wurde das Testangebot im Bezirk Braunau für die kommende Woche um 10.000 Tests aufgestockt