Raffl nach Jubiläum: „So heftig war es noch nie“

Als dritter Österreicher nach Thomas Vanek (1029 Matches) und Michael Grabner (640) knackte Michael Raffl vergangenen Donnerstag die 500-Spiele-Schallmauer in der NHL - in einer Saison, in der es bei seinem Klub Philadelphia drunter und rüber geht. Nach einem gelungenen Saisonstart im Jänner und passablen Leistungen im Februar brachen Raffl und Co. im März ein, verloren 11 von 17 Spielen. Auch der Start in den April endete in der Nacht auf Sonntag ohne Raffl mit einer Niederlage: 2:3 nach Penaltyschießen bei den New York Islanders. Mit der „Krone“ sprach der 32-jährige Villacher über...