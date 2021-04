Nachbarschaftstreit: Spittaler (64) griff zur Axt

Der Streit zwischen zwei Nachbarn in Spittal an der Drau eskalierte am Samstagnachmittag. Einer der Männer - ein alkoholisierter 64-Jähriger - griff zu einer Axt und zerstörte damit die Eingangstüre seines Nachbars (53). Er bedrohte ihn auch mit dem Umbringen. Die einschreitenden Polizeibeamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Betrunkenen aus.