Italien: Molotow-Cocktail auf Impfstation geworfen

In Italien ist die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Samstag im Vergleich zum Vortag wieder gesunken. 376 Corona-Tote wurden registriert, am Vortag waren es 481. Die Zahl der Neuinfektionen blieb mit 21.261 Neuinfektionen stabil, am Vortag waren es 21.932, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. 110.704 Menschen kamen bisher mit einer Corona-Infektion ums Leben, 3,53 Millionen Infektionen wurden insgesamt registriert.