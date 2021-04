Real Madrid feiert Pflichtsieg gegen Eibar

Real Madrid hält in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Druck auf den Stadtrivalen Atletico aufrecht. Dank der Tore der Offensivspieler Marco Asensio (41.) und Karim Benzema (73.) fuhr der Rekordmeister am Samstag zu Hause einen 2:0-Pflichtsieg gegen Eibar ein. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane drei Punkte hinter Atletico Madrid Zweiter.