Was haben Sie mit der Bibel gemacht, Herr Brezina?

Wir stecken mitten in einem Lockdown, die Stimmung ist am Boden. Was in der Bibel kann den Menschen Hoffnung geben?

Die Bibel beschreibt sehr klar, dass die Wege, die wir durchs Leben gehen, oft unerklärlich sind, aber sie führen uns immer wohin. Der Glaube daran, dass Dinge einen tieferen Sinn haben, halte ich für sehr stärkend, gerade in einer Zeit, in der alles so ungewiss und unberechenbar ist wie wir es derzeit erleben.