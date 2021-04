Vor laufender Kamera: Hund schnappt sich Mikrofon

Das Video des Vorfalls macht in den sozialen Medien die Runde. Während die Moderatorin ihren Zusehern die Wettersituation in Moskau erklärt, taucht auf einmal ein Labrador-Retriever auf, springt sie an und flüchtet kurzerhand mit ihrem Mikrofon. Während der Kameramann pflichtbewusst die Szene weiter festhält, nimmt Serezhkina die Verfolgung auf.