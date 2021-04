Aufmunternde Ostergrüße gegen die Einsamkeit

Jetzt zu Ostern, wo viele ihre Familien wieder nicht treffen können. Ganze Schulen haben sich an der Aktion beteiligt. „Gerade in Zeiten wie diesen ist ein empathisches Miteinander wichtig“, so Kevin Knabe, Ethiklehrer an der Modeschule Wien-Hetzendorf, über die Motivation seiner Schüler. Rund 250 Briefe und selbst gebastelte Ostergrüße konnten den Bewohnern der 30 Häuser zum Leben übergeben werden. Nachmachen eindeutig erwünscht!