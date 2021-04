Vier Tote, 20 Menschen auf der Intensivstation

14.571 Personen im Burgenland waren bereits an Covid erkrankt und sind genesen. In den vergangenen 24 Stunden sind vier Menschen mit dem Coronavirus verstorben. Es handelt sich dabei um einen 58-Jährigen aus dem Bezirk Oberpullendorf, ebenfalls 58 war ein Mann aus Mattersburg, eine 78-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See und eine erst 30-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Sie hatte schwere Vorerkrankungen.