„Verstappen würde Hamilton bei Mercedes zerstören“

Der Weltmeister von 1987 sagt, er und der Brite Nigel Mansell seien in einer ähnlichen Situation damals gewesen. „Mansell und ich waren im Williams, die anderen waren alle weit hinter uns. Ich habe 1987 den Titel gewonnen, obwohl ich wegen des schweren Unfalls zum Saisonbeginn nicht mehr so gefahren bin wie zuvor. Es war dennoch so einfach, unser Auto war derart besser als alle anderen. Ebenso wie es Mercedes in den letzten Jahren war“, erzählt Piquet.