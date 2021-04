„Tour de France“ tritt heuer wieder in die Pedale

Ab dem 3. Juni können Radsport-Begeisterte auch virtuell wieder in die Pedale treten: Mit ihrer Simulation „Tour de France 2021“ bringen Publisher Nacon und Entwickler Cyanide das wohl berühmteste Radrennen der Welt auf PlayStation 4, Xbox One und PC (PlayStation 5 und Xbox Series X|S folgen), während der „Pro Cycling Manager 2021“ es PC-Spielern erlaubt, eines von 80 Teams in über 260 Rennen, darunter alle 21 offiziellen Abschnitte der Tour de France 2021, zu managen. Wir zeigen den offiziellen Ankündigungstrailer.