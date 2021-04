Nadelstiche in Büros: So bereiten sich Firmen vor

Details fehlen noch

Fehlende Details in Bezug auf den exakten Termin erschweren die Planung – trotzdem nehmen die Firmen-Impfstraßen, die Oberösterreichs offizielle Stellen entlasten und die Impf-Geschwindigkeit erhöhen sollen, immer mehr Formen an: Kunststoffverarbeiter Greiner wird die Impfstraße für 1500 Beschäftigte am eigenen Campus in Kremsmünster einrichten. Chef Axel Kühner lässt dazu die Besprechungsräume umfunktionieren. Ähnlich geht auch Feuerwehrausstatter Rosenbauer vor, der im Werk I in Leonding Seminarräume adaptieren wird.