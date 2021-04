Deutscher Lenker raste mit 189 km/h über die A10

In der Nacht auf Donnerstag überholte in Kärnten ein deutscher Autofahrer mit 585PS starkem Mercedes eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung kurz vor dem Oswaldibergtunnel Richtung Villach. Resultat: Der Führerschein wurde dem Deutschen an Ort und Stelle abgenommen, seine Gattin setzte die Fahrt fort. Der 49-Jährige wird angezeigt.