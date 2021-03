Spitäler laut Experten bald an Auslastungsgrenze

Regionale Maßnahmen wirken

Dämpfend auf die Infektionslage haben sich zuletzt regionale Maßnahmen in Hochinzidenzgebieten ausgewirkt. Im Gasteiner Tal, in St. Johann im Pongau, in Hermagor in Kärnten und in Wiener Neustadt konnte das Virus damit etwas eingebremst werden. Saisonale Effekte - steigende Temperaturen - wirken sich ebenfalls günstig aus. Für die aktuelle Prognose blieb die in der Ostregion beschlossene „Osterruhe“ noch unberücksichtigt.