Kampf gegen Briten-Mutation: Ausreise nur mit Test

Aktuell 260 aktive Fälle in Tirol

„Aktuell setzt sich in Tirol wie in anderen Teilen Österreichs und Europas zusehends die britische Virusmutation durch. Derzeit gibt es in Tirol 260 aktiv-positive Fälle dieser britischen Variante mit dem sogenannten E484K-Zusatz“, erklärt Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes, und ergänzt: „In Tirol sind nach derzeitigen Informationen die beiden Bezirke Schwaz und Kufstein hauptbetroffen.“