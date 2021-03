NÖ-Ausreisekontrollen: Zahlreiche Zurückweisungen

Kontrolliert wurden in den beiden Hochinzidenzgebieten laut Landespolizeidirektion Niederösterreich in Summe etwa 4600 Personen, 3600 davon im Bezirk Neunkirchen. Hier erfolgte mit 407 auch der Großteil der Zurückweisungen, wie es am Freitag hieß. Angesichts der hohen Anzahl im Bezirk Neunkirchen erklärte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner gegenüber der APA, dass die Bevölkerung in den Regionen vorerst noch auf die Kontrollen und die notwendigen Testungen hin sensibilisiert werden müssen.