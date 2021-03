AstraZeneca-Bremse: Schulen wochenlang dicht?

Österreich mit Entscheidung Deutschlands „nicht glücklich“

Hintergrund der Impfplanänderung von Bund und Ländern sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Erst Mitte März waren in Deutschland Astrazeneca-Impfungen nach einer mehrtägigen Impfpause und neuen Überprüfungen wieder angelaufen. Die Leiterin des Nationalen Impfgremiums in Österreich, Ursula Wiedermann-Schmidt, sagte am Dienstagabend in der „ZiB 2“, dass sie mit der deutschen Entscheidung „nicht glücklich“ sei. In Österreich werde man die AstraZeneca-Impfkampagne vorerst unverändert fortsetzen.