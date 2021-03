Verona Pooth: So lief 1. Treffen mit Dieter Bohlen

Vor einigen Jahren habe er gemeinsam mit seiner Mama Dieter Bohlen im Flugzeug von Düsseldorf nach Hamburg getroffen, schilderte San Diego nun in der neuesten Podcast-Folge. „Wir steigen gerade ein, da sitzt in der ersten Reihe ganz vorne Dieter Bohlen“, so der 17-Jährige. „Dann habt ihr euch kurz Hallo gesagt.“ Und auch Verona kann sich noch gut an dieses Zusammentreffen erinnern. „Der hat mir die Hand hingehalten und ganz nett gesagt: ,Hallo Verona‘. Und plötzlich habe ich ihm die Hand gegeben und gesagt: ,Hallo Dieter‘. Nach 15 Jahren!“