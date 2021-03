Polizei in China sprengt weltgrößten Cheater-Ring

Cheaten, also das Schummeln in Videospielen, ist so alt wie Videospiele selbst. Doch während sich Gamer früher damit lediglich Spielvorteile verschafften, lassen sich diese in Zeiten millionenschwerer E-Sports-Turniere immer öfter in ganz reales Geld umwandeln. Aus dem virtuellen Doping ist daher inzwischen ein lukratives, aber - wie im echten Sport auch - illegales Geschäft geworden. Einer der laut offiziellen Angaben weltweit größten Cheater-Ringe wurde jetzt in einer gemeinsamen Aktion des Online-Riesens Tencent und der Polizei in China gesprengt. Vermögenswerte im Wert von 46 Millionen Dollar, darunter mehrere Luxusautos, wurden beschlagnahmt.