Gebeizte Forelle und Bärlauch-Risotto mit Lachs

Die neuen „Cooking Stars“ sind da! Nach dem fulminanten Start mit Sören und Saskia Herzig, starten jetzt Sarah Jahn und Peter Lehner durch. Sarah Jahn (21) ist ausgebildete Patissière, Veggie-vegan-Köchin und Barista. Schon als kleines Mädchen stand sie mit Oma und Mama in der Küche und half bei den Süßspeisen mit. Sarah begeistert mit ihrer natürlichen Art, ihren süßen Köstlichkeiten und macht uns jeden zweiten Freitag Lust aufs Nachbacken. Peter Lehner (29) ist Sous Chef im hochdekorierten Veggie-Genusstempel „Tian“ (1010 Wien) von Hauben- und Sternekoch Paul Ivić. Neben seinem exzellenten Verständnis für die vegetarische Küche, kocht Peter aber auch gerne Fisch und Fleisch. Der sympathische Wiener mit vietnamesischen Wurzeln ist ein kreativer Vollblutkoch und in seiner Freizeit Hobby-Downhill-Biker. Peter Lehner kocht abwechselnd mit Sarah Jahn, immer Freitag auf krone.tv und online auf krone.at. In der ersten Ausgabe der „Cooking Stars“ bereitet Peter Lehner gebeizte Forelle mit Buttermilch-Bruch, Bärlauch-Pesto und ein Bärlauch-Risotto mit gebratenem Lachs zu.