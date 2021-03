Frauen-Gleichberechtigung in Österreich verbessert

Österreich hat sich laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Sachen Gleichberechtigung der Frauen verbessert. Es stieg in einem internationalen Gleichstellungsindex um sechs Plätze und belegt nun Rang 21 von 156 Ländern, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten „Global Gender Gap Index“ hervorgeht. Beim ersten Ranking im Jahr 2006 stand Österreich noch auf Platz 27.