„Wir werten bis zu 200.000 Proben aus“

Hochbetrieb herrscht in den Pavillons 16 und 17 des Otto-Wagner-Areals in Steinhof. Die Tests im Rahmen der Initiative „Alles Gurgelt“ werden hier von der Lifebrain Group ausgewertet. In wenigen Monaten ist eines der größten Corona-Labore der Welt entstanden. Bis zu 200.000 Proben können pro Tag analysiert werden.