„Mit so einer Verzweiflungstat rechnete niemand“

„Wir können es nicht glauben, stehen immer noch unter Schock“, so zwei Pensionistinnen beim „Krone“-Lokalaugenschein in Neusiedl an der Zaya. Wie berichtet, wurden am Sonntag auf einem Feldweg bei Eibesthal die Leichen von Melanie K. und ihrer vierjährigen Tochter entdeckt. In einem abgestellten Wagen an einem Windfang.