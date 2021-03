Die Osterzeit kurbelt den heimischen Handel an

Fast ausgebucht, aber der Nachschub kommt

„Die Schultasche bringt zu 85 Prozent der Osterhase. Unser Angebot wird sehr gut angenommen. Wir haben 400 Exemplare lagernd, trotzdem sind gewisse Modelle schon ausverkauft“, erzählt Barbara Koits-Wiesmayr vom gleichnamigen Büroland in Linz. Doch was sind die beliebtesten Modelle? „Bei den Mädchen sind es Einhorn und Glitzer. Die Burschen stehen auf Weltraum und Dinosaurier“ so Koits-Wiesmayr, die in ihrem Geschäft coronabedingt extra Kabinen aufgestellt hat, in denen man mit einem Termin eine ausführliche Beratung erhält.