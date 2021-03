Störung im S-Bahn-Netz: Frühverkehrs-Chaos in Wien

Im öffentlichen Wiener Frühverkehr kommt es derzeit zu massiven Behinderungen. Der Grund: Wegen einer technischen Störung am Hauptbahnhof sind Zugfahrten auf der Strecke bis Wien-Meidling nur massiv eingeschränkt möglich - was sich auch auf den S-Bahn-Verkehr in der Bundeshauptstadt auswirkt. Die Ausweichrouten sind bereits stark ausgelastet.