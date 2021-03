Hamilton: „Die Formel 1 braucht diesen Kampf!“

Die 53. Runde: Verstappen jagte Hamilton vor sich her, setzte an und überholte den Weltmeister in Kurve vier. Aber der Red Bull war mit allen vier Rädern außerhalb der Streckenbegrenzung. Und das, was vor dem Start noch erlaubt war, hatte Rennleiter Michael Masi im Laufe des Grand Prix geändert. Weil sich Verstappen dadurch einen unerlaubten Vorteil verschafft hatte, musste er den Spitzenplatz wieder zurückgeben.