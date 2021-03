Mediterranean Epic: Highlights der zweiten Etappe

Von der Distanz her war es nicht die längste Etappe, aber aufgrund der Schwierigkeit könnte man sie dennoch als Königsetappe des Mediterranean Epic 2021 bezeichnen. Tag 2 in Castellon brachte ein großes Spektakel und zwei weitere italienische Etappensiege: Daniele Braidot bei den Herren und Chiara Teocchi bei den Damen waren nicht zu schlagen. Der Österreicher Daniel Geismayr wurde wie schon am Vortag Vierter und führt nun die Gesamtwertung an. Hier gibt‘s alle Highlights der zweiten Etappe.