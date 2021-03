Ausreise: Ohne Test sitzt man fest

So weit, so einfach. Komplizierter wird es bei Fahrten innerhalb der Sperrzone. Die „Krone“ hat den Überblick: Kein negativer Test muss beim Pendeln zwischen Stadt und Bezirk Wiener Neustadt, wohl aber bei Einfahrten in die Region Neunkirchen vorgewiesen werden. Wer umgekehrt von Neunkirchen ausreist, muss einen negativen Test vorzeigen können. Es sei denn, die Person fährt „auf direktem Weg“, wie es dazu in der Verordnung heißt, nach Wiener Neustadt oder in den Landbezirk, um sich dort testen zu lassen. Fix ausgenommen von der Testpflicht sind der Transit- und Güterverkehr, Kinder unter zehn Jahren sowie Personen mit überstandener Covid-Erkrankung und einem ärztlichen Attest. Auch Müllwagen und Einsatzfahrzeuge dürfen passieren. Ab heute werden Verstöße gegen die Verordnung angezeigt.