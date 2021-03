Tour auf Wiener Hausberge nur mit negativem Test

Seit Mitternacht sind die Corona-bedingten Ausreisekontrollen in Kraft. Stichprobenartig kontrolliert die Polizei an den Bezirksausfahren. Wer also etwa am kommenden Wochenende einen der Wiener Hausberge besuchen möchte, braucht dafür einen negativen Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist oder einen PCR-Test, nicht älter als 72 Stunden.