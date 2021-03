Frachter „Ever Given“ „zeichnete“ Penis ins Meer

Schiff sorgte auch in Hamburg für Ärger

Es ist nicht der erste Vorfall des nun weltbekannten Containerschiffs. So hat auch der Hamburger Hafen keine guten Erinnerungen an den Frachter, der unter der Flagge Panamas fährt: Im Februar 2019 kam der 400-Meter-Riese dort vom Kurs ab und kollidierte an einem Anleger in Blankenese mit einer Fähre, wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Demnach entstand damals ein Sachschaden von einer Million Euro, einige Besatzungsmitglieder der Fähre erlitten einen Schock.