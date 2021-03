Felix Neureuther fordert Marcel Hirscher heraus

Auf der Piste ging es um Hundertstelsekunden, beim virtuellen Wings for Life World Run 2021 geht es für die beiden Skistars am 9. Mai 2021 ab 13 Uhr Ortszeit um jeden Kilometer. Dass die beiden bis in die Haarspitzen motiviert sind, mit ihrem eigenen Team die Lauf-Challenge zu gewinnen, versteht sich von selbst. „Wir sind Sportler und versuchen immer unser Bestes zu geben“, betont Marcel Hirscher, der wieder daheim in Annaberg per App mitlaufen wird.