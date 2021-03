Bürgermeister: „Ernst August bleibt Ehrenbürger“

„Kann ich nicht machen. Da lebe ich seit 50 Jahren“, unterbrach Prinz Ernst August von Hannover bei der Urteilsverkündung mehrmals die Richterin beim Prozess in Wels. „Sie können überall auf der Welt leben, nur nicht an diesem einen Punkt“, konterte die Einzelrichterin. Die – wie berichtet – am Dienstag den Welfenprinzen zu zehn Monaten bedingter Haft und zu einem „Alkohol- und Grünau-Verbot“ verurteilte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Zur Erklärung: Ernst August darf sehr wohl nach Grünau, nur den Liegenschaften der Cumberland-Stiftung darf er sich in den nächsten drei Jahren nicht mehr nähern – so lange dauert die Bewährungszeit. Stiftungsvorsitzender ist übrigens sein ältester Sohn Ernst August jun., mit dem er bereits seit Jahren zerstritten ist.