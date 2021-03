Pierre Gasly über die schwerste Zeit seines Lebens

Die Namen erfuhr er also erst nachher. Aber das schlechte Vorgefühl beschlich ihn früher. „Als wir Richtung Meeting spazierten, sah ich, dass die Rote Flagge zum Einsatz kam, also dass das Rennen abgebrochen wurde. Ich erinnere mich, ich dachte, dass jemand sich so schwer verletzt hatte, dass er für den Rest der Saison ausfällt.“ Aber tief in meinem Herzen spürte ich, dass etwas Schreckliches passiert war. Mein Körper wusste es einfach.“