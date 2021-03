Sean Young rechnet mit Hollywoods Männern ab

„Charlie Sheen hat mir am Set von ‚Wall Street‘ heimlich einen Zettel an den Rücken geklebt, auf dem das Wort ‚Cunt‘ (Slangausdruck für das weibliche Geschlechtsteil).“ Sean Young wurde durch Blockbuster wie „Blade Runner“ und „Ace Ventura: Pet Detective“ weltberühmt. Doch jetzt enthüllt die Schauspielerin, dass ihre Karriere in Hollywood sabotiert wurde - „durch eine Handvoll von mächtigen, schrecklich nachtragenden Männern“. Ihr Fazit über viele männliche Hollywood-Größen auf der Webseite „Daily Beast“ ist vernichtend: „Ihr einziges Ziel ist, ‚werde so mächtig wie es nur geht, damit du Frauen flachlegen kannst‘. Mehr steckt nicht hinter ihnen.“