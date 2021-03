Ibertsberger-Aus? Bekenntnis zur zweiten Mission

„Ich lasse das alles auf mich zukommen - wichtig ist, Klarheit reinzubringen!“ Unspektakulär, wie es nun eben seine Art ist, blickte St. Pöltens Trainer Robert Ibertsberger nach dem 3:3 in Hartberg in seine persönliche Zukunft. Wieder kein Sieg, aber wenigstens drei Tore erzielt, keine weitere Pleite vor dem Start in die Abstiegsrunde - das dürfte ihn gerettet haben.