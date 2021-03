Experte Klien: Mercedes? „Red Bull auf Augenhöhe“

„So stark wie seit dem WM-Titel 2013 nicht mehr“

Christian Klien wird als ServusTV-Experte am Wochenende live aus Bahrain berichten. Vor dem Auftakt wagt Österreichs bisher letzter Formel-1-Pilot vorab eine Prognose: „Red Bull Racing ist so stark wie seit dem WM-Titel 2013 nicht mehr. Man hat bei den Tests überzeugt und geht gut vorbereitet in die Saison. Und die eher geringfügigen Regeländerungen kommen dem Team sogar entgegen.“ Die Einschnitte in der Aerodynamik sollten die Boliden um rund zehn Prozent langsamer machen, erklärt Klien, der 49 Grand-Prix-Starts zu Buche stehen hat: „Die Kurvengeschwindigkeit war bereits so hoch, dass die Pirelli-Reifen Probleme bekamen. Aber durch die rasante Entwicklung sind die Autos eh wieder fast so schnell wie vorher.“ Dennoch: „Vor allem im oberen Mittelfeld wird es enger zur Sache gehen.“