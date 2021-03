Lebensmittel: „Rot-Weiß-Rot“ oft nur auf Packungen

Vertrauen in Herkunft muss möglich sein

„Eine generelle Pflicht, genau zu deklarieren, woher die Hauptzutaten stammen, gibt es nicht. Bei Abbildung einer Österreich-Flagge mit der Aufschrift ‘Qualität aus Österreich‘ muss ich entweder darauf vertrauen, dass die Hauptzutaten tatsächlich aus Österreich stammen oder die Klarstellung ‘anderer Herkunft‘ in Mindestschriftgröße auf der Verpackung suchen und finden“, kritisierte Birgit Beck vom VKI. Die Kennzeichnungspflicht sei zwar mit der Angabe „EU“ und „Nicht-EU“ erfüllt, viele Konsumenten hätten aber nicht das Gefühl, so über die Herkunft umfassend informiert worden zu sein. Die im April 2020 in Kraft getretene Durchführungsverordnung für die Angabe des Ursprungslandes habe hier wenig Verbesserung gebracht.