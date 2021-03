3344 Neuinfektionen und 28 Tote in 24 Stunden Kopieren

Die meisten Neuinfektionen wurden in Wien verzeichnet: Hier wurden 856 neue Corona-Fälle gemeldet. In Niederösterreich waren es im gleichen Zeitraum 756 Neuinfektionen, in der Steiermark 457, in Oberösterreich 388, in Tirol 281, in Salzburg 250, in Kärnten 216, im Burgenland 108 und in Vorarlberg 32.