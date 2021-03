Tierischer Zwist in einer Siedlung im Gailtal

In einem Fall gab’s sogar eine Anzeige. Das Strafverfahren wurde allerdings eingestellt - so die Auskunft des Rechtsvertreters des Hundehalters. Nachbarn laufen jetzt Sturm und wollen um jeden Preis, dass der Hund wieder zurück ins Tierheim gebracht wird. Die Causa gipfelte in einem Brief an Landeshauptmann Peter Kaiser. Er möge sich für eine Rücknahme des Tieres einsetzen.