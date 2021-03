Kurz für Doskozil „der Silbereisen der Politik“

Apropos Bundespolitik: Im Dezember forderten Sie noch einen harten Lockdown, jetzt plädieren Sie für Öffnungen. Woher der Sinneswandel?

Man merkt das ja an der Stimmung in der Bevölkerung, an der sich die Politik natürlich orientieren muss: Die Menschen gehen bis zu einem gewissen Grad nicht mehr mit. Wir müssen aber lernen, mit dem Virus zu leben. Gesichert öffnen, wo es geht - und vor allem wo es um Arbeitsplätze geht.