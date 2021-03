Wer tritt in die Fußstapfen von Captain America?

Keine Atempause für Marvel-Fans: Während es an der Kino-Front aufgrund der Corona-Pandemie seit „Spider-Man: Far from Home“ im Jahr 2019 kein neues Abenteuer der Superheldentruppe rund um Captain America, Iron Man, Thor und Hulk zu sehen gab, geht die Serienoffensive bei Disney+ nach „WandaVision“ mit „The Falcon and the Winter Soldier“ spektakulär in die nächste Runde. Ab Freitag (19. März) dreht sich sechs Folgen lang alles um die entscheidende Frage: Wer ist würdig, den Sternenbanner-Schild von Steve Rogers in die Hand zu nehmen und der nächsten Cap zu werden?