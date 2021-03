Stylisch, Billie Eilish: Frisur sorgt für Rekord!

Billie Eilish gilt derzeit als einer der größten Musikstars der Welt. Schon mit 17 Jahren stürmte sie mit ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ die Charts. Der Pop-Superstar stellte bereits diverse Streaming-Rekorde auf und füllt weltweit Stadien. Eilish singt auch den Titelsong zum neuen James-Bond-Film „No Time To Die“.