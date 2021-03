Platter fordert Ende des deutschen Einreiseverbots

Zuletzt war etwa bekannt geworden, dass die Südafrika-Mutation im Saarland bei rund 15 Prozent liegt - also um ein Vielfaches höher als in Tirol. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich diesbezüglich besorgt gezeigt. „Ich hoffe, dass es nun bald auch in Deutschland ein Einsehen gibt, denn diese Ungleichbehandlung ist durch nichts mehr zu rechtfertigen“, schlussfolgerte Platter. Mittwochmittag dann der Rückschlag: Deutschland verlängert seine stationären Kontrollen an der Grenze zu Tirol sowie zu Tschechien um weitere zwei Wochen.