Spitalskapazitäten: So ist die Lage in Wien

Insgesamt 383 Menschen brauchen derzeit in Österreich aufgrund einer Coronavirus-Infektion intensivmedizinische Betreuung. In Niederösterreich wird die Lage in den Spitälern immer heikler, und auch in Wien ist der Anstieg an Patienten, die aufgrund einer Coronavirus-Infektion intensivmedizinische Behandlung brauchen, zuletzt merkbar angestiegen. Aktuell benötigen hier 143 Menschen ein Intensivbett, neun mehr als noch am Montag. Die Entwicklung der Lage befindet sich unter genauer Beobachtung.