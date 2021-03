Klinikmüll in Parkanlage sorgt für Kopfschütteln

Müll in Parks und Erholungsanlagen ist stets ein Ärgernis. Der Mist, der jedoch kürzlich am Mariahilfer Gürtel in Wien die Gemüter erregte, ist noch dazu heikel. Es handelt sich um Abfall aus einer Klinik. Deren Betreiber hat „religiöse Fanatiker“ als Rowdys in Verdacht.