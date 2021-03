Verfolgung: Tiroler Autorowdy kann es nicht lassen

Vorfälle auch in Fügen, Münster und Kufstein

Der 27-Jährige sitzt in U-Haft. Dort wird er wohl länger bleiben. Denn der gebürtige Tiroler ist offenbar unbelehrbar. „Es liegen mehrere Vorstrafen vor“, bestätigt die Staatsanwaltschaft Salzburg der „Krone“. Es dürfte sich um jenen Mann handeln, der sich im April des Vorjahres im Zillertal mit der Polizei eine Verfolgungsjagd lieferte und wenige Tage danach auch in Münster gestoppt wurde. Ein ähnlicher Vorfall passierte 2018 in Kufstein. Zudem saß der Verdächtige in Haft.